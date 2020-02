El actor español Javier Bardem, uno de los rostros más esperados de esta Berlinale, reconoce que uno de los mayores sacrificios que ha tenido que hacer durante su carrera como actor está relacionado con su privacidad, a la que no está dispuesto a renunciar.

"A veces dices, vale, este es el precio a pagar, pero no, no hay precio a pagar. Voy al set, me pagan por lo que hago y eso es lo que tengo que dar y de lo que soy responsable, intentar dar lo mejor delante de la cámara o en el escenario", dice el actor en una mesa redonda con periodistas extranjeros.