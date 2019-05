El jefe de la Oficina de Presidencia de México, Alfonso Romo, descartó este martes que la economía del país se encamine a una recesión, aunque admitió que los actuales indicadores suponen una "cachetadita" para el Gobierno.

"Yo no la veo, sinceramente no la veo para nada. No veo los números. No veo una recesión por nada", aseveró ante un grupo de periodistas Romo, mano derecha del presidente mexicano, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.