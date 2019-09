Fotograma cedido este lunes por Warner Bros donde aparece el actor Joaquin Phoenix como Arthur Fleck, durante una escena de la película "Joker". EFE/Warner Bros/ SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS

Fotograma cedido este lunes por Warner Bros donde aparece el actor Joaquin Phoenix durante una escena de la película "Joker".

A Joaquin Phoenix se le ha puesto cara de Óscar, pero trata de disimular. Su impresionante rol en "Joker" domina las quinielas de los premios, pero él insiste ante los medios en hablar solo de la cinta: una mirada absorbente, provocadora y desbordante a los inicios del enemigo de Batman.

"Acusar a una película de glorificar la violencia es absurdo", asegura a Efe ante el estreno este viernes de un filme que bebe del cine de Martin Scorsese ("Taxi Driver", "The King of Comedy") y que ha dirigido Todd Phillips ("The Hangover") con Robert De Niro redondeado el reparto.