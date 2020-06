El director John Williams (C) dirige la banda de Boston en la interpretación del Himno Nacional durante los actos protocolarios al partido entre los Medias Rojas de Boston y los Rockies de Colorado. EFE/JASON SZENES/Archivo

A sus 88 años, John Williams sigue en un espléndido estado de forma. Es la persona viva con el mayor número de nominaciones a los Óscar, con un total de 52, la última obtenida el año pasado por "Star Wars: The Rise of of Skywalker". Pero su música va mucho más allá de las galaxias.

Ganador de cinco estatuillas de la Academia ("Fiddler on the Roof", "Jaws", "Star Wars", "E.T." y "Schindler’s List"), el sello de Williams siempre estará asociado al cine de Steven Spielberg, ya sea en su vertiente más comercial o a través de su mirada más íntima.