3 may. 2020

3 may. 2020

El delantero Jürgen Damm aseguró este domingo que después de finalizar su etapa como jugador de los Tigres UANL, su mentalidad será superarse a sí mismo, ya sea en el fútbol mexicano o fuera.

"Lo que me importa es crecer, saber que un ciclo terminó y que vendrán cosas nuevas. Aún no puedo decir si será en la MLS u otro lado, pero me interesa cambiar mi entorno", declaró a Efe el atacante de 27 años.