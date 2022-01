Fotografía sin fecha especifica de toma, cortesía de MTV y Paramount Plus, donde se observa al elenco del programa "Acapulco Shore". EFE/MTV y Paramount Plus /SOLO USO EDITORIASL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

El polémico programa de telerrealidad "Acapulco Shore", en el que predominan la fiesta y los excesos, ha sido para muchos de sus participantes una fuente interminable de escándalos, pero para otros, como la popular Karime Pindter, una gran plataforma para emprender sueños.

"Para mí MTV y 'Acapulco Shore' me ha cambiado todo, me ha abierto las puertas de todo. Creo que si sabes tomar la oportunidad y no te quedas ahí nada más en el exceso te puede ayudar muchísimo", explicó a Efe en conferencia de prensa virtual la "influencer" y empresaria de 28 años, Karime Pindter.