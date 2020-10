Kuki Miler, editora de Quino desde hace cinco décadas y amiga íntima de él y de su esposa, aún no ha podido hacer el duelo por la muerte del papá de Mafalda. Ha sido tal el 'boom' de pedidos de ejemplares de la obra del "más humilde y modesto autor", como ella lo define, que parar no es una opción: "No voy a permitir que sus libros falten un solo día, ese es mi legado".

"Me encuentro de a poquito rearmándome, porque para mí fue un golpe realmente muy duro. Pero tuve que salir a trabajar a la fuerza porque hubo tal desborde de pedidos de los libros de Quino que tuvimos que salir a reeditar buena parte de ellos", expresa a Efe la directora de Ediciones de la Flor, que desde 1970 publica la obra del genial dibujante argentino, fallecido el 30 de septiembre pasado.