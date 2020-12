La actriz mexicana Sofía Sisniega (c) posa junto a algunos activistas después de repartir cenas navideñas de origen no animal, con otras organizaciones, este martes, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

La actriz mexicana Sofía Sisniega repartió este martes cenas veganas de Navidad junto a varias organizaciones internacionales, como People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), para animar a los transeúntes a celebrar las fiestas con comida de origen no animal.

Frente al representativo Palacio de Bellas Artes, en el Centro Histórico de Ciudad de México, la actriz y varios voluntarios de las organizaciones PETA Latino y Animal Heroes repartieron productos con la etiqueta "no pavo" elaboradas por la empresa local vegana Cocoadore.