Varios expertos en el sector energético estuvieron presentes este martes en la presentación de la plataforma Renovables x México, impulsada por la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) y la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) para potenciar esta industria en el país.

"No hay razón para no hacerlo (apostar por las renovables). Y sí hay muchas razones para no apostarle a las energías fósiles, porque es una pérdida económica y ambiental", comentó el especialista Riccardo Bracho, del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos.