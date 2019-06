La cantante mexicana Paulina Rubio regresará el próximo septiembre a los escenarios de los Estados Unidos con la gira #DeseoTour2019", que tiene previstas paradas en diez ciudades, informó Universal Music Group.

La "chica dorada" presentará en esta gira, que arrancará el 12 de septiembre en San José, California, las canciones de su último álbum de estudio, "Deseo", que incluye los éxitos "Desire (Me tienes loquita)", "Suave y sutil" y "Ya no me engañas".