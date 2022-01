La directora Luna Marán, nacida en el sureño estado mexicano de Oaxaca, siente el compromiso de mostrar que no es "ni la primera ni la última mujer" en hacer cine en su comunidad y, aunque sueña con una sociedad sin etiquetas, es una exponente del cine indígena actual hecho por mujeres.

"Me encantaría que no hubiera etiquetas, es terrible: en mi caso es ser mujer, ser mujer cineasta y ser mujer cineasta indígena, es horrible que te etiqueten. Pero a nosotros nos toca entender que es importante generar instrumentos para visibilizar cosas que no serían visibles", cuenta este jueves Marán en una entrevista con Efe.