Para la directora mexicana María Sojob ser cineasta ha sido un acto de valentía y de rebeldía que no piensa abandonar mientras sus orígenes indígenas delinean sus proyectos y vive una lucha imparable contra el machismo en su comunidad.

"A mí me ha pasado que sueño con muchas cosas y digo que las voy a hacer y cuando me dicen que no es posible -porque eso me decían, que nunca iba a estar en la televisión- yo me empeñaba más en que sí sucediera", relata Sojob en entrevista con Efe, y lo ha cumplido.