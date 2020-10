Fotografía cedida por Netflix donde aparece la actriz de ascendencia mexicana, Xochitl Gomez, en una pose promocional para la serie "The Baby-Sitters Club". EFE/Jesse Austin/Netflix /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Xochitl Gomez se adentrará en las historias de Marvel gracias a "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", la cinta que dará continuación a "Doctor Strange" (2016) y en la que la joven actriz latina compartirá escenas con Benedict Cumberbatch.

El portal Deadline aseguró hoy que Gómez, adolescente con ascendencia mexicana que ha lanzado su carrera gracias a series de Netflix como "The Baby-Sitters Club" o "Gentefied", se unirá al reparto de esta cinta que tendrá a Sam Raimi como director.