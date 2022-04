La mexicana Adriana Jiménez, medallista mundial de clavados de altura, reveló este sábado que en sus más de dos décadas como saltadora sigue sintiendo miedo a la hora de experimentar sus rutinas.

"El miedo me acompaña a todas partes, es parte de mi vida, lo abrazo y salto con él; es un miedo a pegarte al caer al agua, pero no se puede anticipar algo que no sabes si va a suceder", señaló la competidora de 37 años.