Más apasionada y menos perfecta es como la cantante mexicana María José abordó las canciones de su próximo disco en donde sigue destacando por su glamour y feminidad pero alejándose del concepto de diva para identificarse con el de “muy perris”, cuenta en entrevista con Efe.

"No sé si me asumo como diva, me gusta verme muy 'perris' (brava), muy empoderada, súper femenina, creo que es algo que a mí me enseño mi mamá, así somos mis hermanas y yo, nos gusta marcar nuestra pauta y camino, acompañadas de nuestra pareja o sin pareja", asegura la cantante.