Las actividades mineras en la cuenca amazónica vierten químicos tóxicos a más de 30 ríos en la Amazonía, ocupan más del 20 % de territorios indígenas y ponen en peligro ecosistemas críticos por la creciente deforestación, según revela un informe difundido por la organización World Resources Institute.

Este nuevo informe técnico "Undermining Rights: Indigenous Lands and Mining in the Amazon" (Socavando los derechos: las tierras indígenas y la minería en la Amazonía) ha sido difundido este miércoles por World Resources Institute (WRI) y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG).