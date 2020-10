La mitad de los mexicanos aseguró entender mejor el nuevo etiquetado frontal de los alimentos procesados y refrescos implantado en el país desde el 1 de octubre, según una encuesta divulgada este viernes por el periódico local Reforma.

El nuevo etiquetado, con frases como "Exceso de grasas" o "Exceso de calorías" y una presentación muy clara, ha ayudado a mejorar la comprensión del 50 % de la población sobre los alimentos, mientras un 19 % consideró que la norma no le ha hecho entender mejor la información nutricional. Mientras que el porcentaje restante no sabe o no contesta.