El presidente de la Asamblea Nacional (AN), el diputado Julio Borges (i), habla durante una rueda de prensa junto al diputado Luis Florido (d) hoy sábado 16 de septiembre de 2017, en Caracas (Venezuela). EFE

La oposición venezolana aseguró hoy que no iniciará un diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro hasta que este no le dé garantías de que se cumplirá la agenda planteada en las conversaciones en República Dominicana, y señaló que el proceso aún es exploratorio porque no hay confianza hacia el oficialismo.

Esta semana, representantes del Gobierno de Venezuela y su oposición política se reunieron en la capital dominicana en la fase inicial de un nuevo y eventual proceso de diálogo en la nación petrolera, que atraviesa una grave crisis económica, política y social.