La escritora española Eva García Sáenz de Urturi, ganadora del Premio Planeta 2020, aseguró este jueves que cuando lee y escribe no se fija en el género de los personajes, por lo que su obra "Aquitania" no debe verse como una reivindicación de las mujeres.

"En mi entorno, en mi vida, nunca he diferenciado el sexo masculino o femenino y así ha sucedido siempre en mis novelas. Nunca me he fijado en si mis personajes eran hombres y mujeres, me he fijado en que eran personas a las que les pasaba algo interesante como para contarlo", señaló en una rueda de prensa virtual.