La reactivación económica en la Ciudad de México tiene como objetivo principal el fomento al empleo, señalaron este lunes autoridades de la capital mexicana.

"Existe un plan de reactivación económica para la ciudad, aunque no lo hayamos presentado, pero eso no quiere decir que no haya", dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa distancia y adelantó que lo presentará el miércoles.