Disney confirmó este miércoles la fecha de estreno de la secuela de "Avatar" dirigida por James Cameron, que llegará a los cines el 16 de diciembre bajo el título "Avatar: The Way of Water".

El estudio proyectó el primer tráiler de la esperada película en la conferencia CinemaCon de Las Vegas, aunque el público no podrá verlo hasta el 6 de mayo, cuando se proyectará exclusivamente en cines antes de lo nuevo de Marvel, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".