Ricardo La Volpe, técnico argentino del Toluca, aceptó ser el responsable del penúltimo lugar que ocupa su equipo en el Apertura aunque esgrimió que así es el fútbol, porque, dijo, también hay equipos en la Liga MX que juegan horrible y están en los primeros lugares.

“Hasta ahora me equivoqué, si los resultados no están yo me equivoqué, pero ahí están las estadísticas de la Federación, dicen que el equipo número uno con 89 mano a mano generados en el torneo es Toluca y ustedes ni lo sabían, y después veo, ¿89 llegadas? y Toluca necesita 19 tiros al arco para completar un gol, mira qué problemática”, explicó el estratega en conferencia de prensa.