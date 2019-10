Los dibujos animados han popularizado a carismáticas familias en la pequeña pantalla como la cómica "The Simpsons" o la prehistórica "The Flintstones". A ellas, se sumarán ahora "The Casagrandes", la nueva serie de TV sobre un clan mexicano-estadounidense.

Coincidiendo con el mes de la herencia hispana, a partir del próximo lunes los espectadores conocerán las aventuras de los Casagrandes, una familia multigeneracional que protagonizará la última serie animada de Nickelodeon.