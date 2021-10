El ovacionado director francés Leos Carax compartió este jueves con el público del Festival Internacional de Cine de Morelia parte de su proceso creativo, su forma de trabajo y los deseos que lo mantienen motivado para seguir creando cine, en una sesión de preguntas y respuestas en donde confesó ser un director que no dirige.

"No me siento como un director de actores. Si los escoges de una forma correcta van a poder generar un diálogo, a veces no necesitas ni hablar con los actores. Si escoges de una forma correcta, vas a crear una especie de telar de la que no van a poder escapar, ellos tienen libertad, pero yo nunca improviso", respondió a Efe en el encuentro el director.