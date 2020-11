La nadadora mexicana Liliana Ibáñez aseguró este miércoles que su reciente operación en la rodilla no será un impedimento para dar las marcas que la lleven a los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron aplazados para el 2021.

"Es el reto más importante de mi vida, me he roto la columna, me he operado del hombro, ahora la rodilla, he abierto camino a los velocistas en la natación mexicana. Calificar para Tokio no es imposible y lo voy a lograr", advirtió a medios la nadadora.