El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció hoy la formación de un consejo asesor empresarial formado por prominentes empresarios que ayudará a su gobierno a lograr "el progreso con justicia".

En un vídeo difundido a través de la red Twitter, el próximo mandatario -quien asumirá la Presidencia el 1 de diciembre- argumentó que muchos de los males del país "se originan porque no hay crecimiento económico, y no hay empleos y no hay bienestar, y por eso no hay paz y por eso no hay tranquilidad".