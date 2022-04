El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó este martes el fallo de un juez que suspendió de forma provisional el tramo 5 del Tren Maya, su polémica obra en el sureste del país que ha afrontado crecientes críticas de activistas y artistas.

“Todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de qué se trata. Solo lo que ya es de dominio público, hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña contra el Tren Maya, financiada por organismos internacionales y empresarios", manifestó.