28 may. 2020

EFE México 28 may. 2020

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a defender este jueves los recientes cambios en materia energética que pone límites a las renovables y a los particulares para "cumplir con el compromiso de que no aumente el precio de la luz".

"No estamos impidiendo que los particulares también participen, pero necesitamos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque, si se lo dejamos a los particulares, no vamos a poder cumplir con el compromiso de que no aumente el precio de la luz", argumentó en su conferencia diaria desde el Palacio Nacional.