El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este domingo "que no coman ansias" los que protestan y piden su renuncia y que esperen la revocación de mandato convocada para el 2022.

"No voy a estar en el Gobierno si el pueblo no me apoya, si el pueblo no me respalda", afirmó López Obrador en un mensaje en sus redes sociales previo al banderazo para el inicio de la construcción del Tren Maya este lunes.