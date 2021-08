El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no debe preocupar la presencia de grupos internacionales de ultraderecha en el país porque en México casi no hay "analfabetismo político" y la democracia ya no tiene vuelta atrás.

"No debemos preocuparnos mucho porque el proceso democrático de México se echó a andar y no nos van a detener. México es de los pueblos de avanzada, estamos a la vanguardia por el nivel de concientización que ha alcanzado su pueblo", aseguró en su rueda de prensa matutina López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).