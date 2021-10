El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió este viernes que renunciará a su cargo si los mexicanos votan el próximo año en referéndum a favor de revocarlo, independientemente de que se alcance el 40 % mínimo de participación para que la consulta sea vinculante.

"Si la gente dice que 'no queremos que continúe el presidente', me voy, sin ningún problema. Es más, aunque no se llegue al 40 % (de participación)", reveló López Obrador en su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.