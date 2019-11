El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó este miércoles comprometerse inequívocamente a no usar un lenguaje que estigmatice a los periodistas críticos con su Gobierno. "No tengo que comprometerme porque he actuado con respeto a todos", declaró.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente, Silvia Chocarro, representante de una coalición de organizaciones de defensa de la libertad de expresión, le preguntó si estaría dispuesto a responder con un "sí o un no" a si se compromete a no usar un lenguaje que estigmatice el ejercicio periodístico.