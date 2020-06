El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó este miércoles a la población a quedarse en casa porque la pandemia de COVID-19 sigue avanzando en el país a pesar de que las autoridades anunciaron esta semana el inicio de la "nueva normalidad".

"Volver a llamar a que nos quedemos en casa si no tenemos ninguna actividad esencial, si no es indispensable hay que quedarnos en nuestras casas. Salgamos para lo indispensable, no nos confiemos", expresó en una conferencia de prensa en Campeche, en su tercer día de giras por el sureste del país tras retomar sus viajes.