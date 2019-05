10 may. 2019

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este viernes su política tras un artículo del diario The New York Times que asevera que no ha transformado el país como prometía y comete errores propios de sus antecesores.

"Tienen todo el derecho de expresarlo. Yo no comparto este punto de vista, aunque se trate del New York Times, de un periódico famoso", rebatió este viernes en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional.