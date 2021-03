El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este jueves que se prepara "psicológicamente" para dejar la Presidencia en 2024 y retirarse completamente de la política para escribir un libro y a vivir de su pensión.

"Si el pueblo lo decide y el creador lo permite yo estoy (en la Presidencia) hasta el 2024 yahí me jubilo. (...) Pero jubilar es no volver a participar en nada. No opinar. Estoy haciendo ya un trabajo, me estoy preparando psicológicamente para esto", afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.