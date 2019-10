La exposición al humo de los cigarrillos electrónicos que millones de personas usan para "vapear", ha causado cáncer de pulmón en ratas de laboratorio, según un estudio que publicó hoy la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

"El humo del tabaco es uno de los agentes ambientales más peligrosos a los cuales los humanos están expuestos de forma rutinaria", indicó Moon-Shong Tang, de la Escuela de Medicina en la Universidad de Nueva York.