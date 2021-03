Los inciertos Óscar de la pandemia, que se retrasaron dos meses y cuya gala todavía es un misterio, comenzarán a definirse el lunes con el anuncio de los candidatos para la 93 edición de la gran noche del cine.

Un año más, Hollywood se dará un buen madrugón para conocer mañana a partir de las 5.19 horas am de Los Ángeles (8.19 am ET) los nominados para unos Óscar marcados de principio a fin por la crisis del coronavirus, que mantuvo cerradas las salas durante meses y que puso a la industria en estado de coma.