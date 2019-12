La dieta condimentada regularmente con pimientos picantes, también llamados chiles, reduce el riesgo de muerte por ataque cardiaco o infarto cerebral, según un estudio efectuado en Italia y que publica hoy la revista Journal of the American College of Cardiology.

"Un hecho interesante es que la protección contra el riesgo de enfermedad resultó independiente del tipo de dieta que siga la gente", comentó Marialaura Bonaccio, epidemióloga y autora principal del estudio.