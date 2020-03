La mexicana Mariana Arcero, campeona panamericana de pentatlón moderno, aseguró este jueves que haber vencido al coronavirus COVID-19 después de una dura lucha le deja mucho sentimiento y ganas de, a partir de ahora, inspirar a la gente.

"Decir lo logré es lo mejor que me pudo pasar, estoy feliz de estar aquí y decir que después de tantos días en el hospital con pronósticos no favorables para mí y mi salud, decir lo logré, no saben los sentimientos que me dan", señaló la deportista en su cuenta de Instagram.