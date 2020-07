El cantante mexicano de género urbano Mario Bautista se confesó emocionado de poder celebrar junto a sus seguidores un concierto presencial en la llamada "nueva normalidad" y habló sobre las acusaciones que recibió sobre abuso sexual en el que asegura que "es un caso cerrado" del que salió ileso.

"Esa situación ya se cerró, se aclaró el chisme y obviamente se concluyó legalmente. No me gusta salir a aclarar cosas que no son verdad, si hubiera sido verdad hubiera tenido que salir a decirlo, pero como no fue verdad no me quise involucrar en el más mínimo sentido", mencionó en conferencia de prensa Bautista después de haber sido acusado por cuatro jóvenes.