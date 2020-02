Mary Norris, correctora durante 30 años en la prestigiosa revista The New Yorker, y autora de "Mi gran odisea griega", reconoció este martes que Hollywood ha ayudado a difundir la cultura griega clásica, aunque por el contrario no ha contribuido al estudio de ese idioma en el mundo.

En la presentación del libro en Barcelona, Norris comentó que su interés por Grecia surgió al ver una escena de la película 'Los héroes del tiempo' de Monty Phyton: "me enamoré -confesó- del paisaje que salía en una escena de Sean Connery. Eran tan bonitos tanto el cielo como el terreno que me dieron ganas de ir allí, a pesar de que luego me enteré de que la escena se había rodado en Marruecos".