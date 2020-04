La mexicana Paola Espinosa, doble medallista olímpica, reconoció este jueves sentir orgullo en el sexto aniversario de su fundación, una especie de viaje a su niñez porque parte de cuando no la podían mantener quieta en casa.

"Me llena de orgullo porque todo viene de una experiencia propia; no me aguantaban en mi casa y mis papás tomaron la mejor decisión, llevarme a hacer ejercicios. Disfruto poder inculcar esto a los niños, que quieren hacer deportes, tal vez no de alto rendimiento pero sí un hábito en sus vidas", explicó a EFE.