Guillermo Ochoa (c) de México celebra la victoria ante EEUU este domingo, tras la final de la Copa Oro 2019, entre México y Estados Unidos, en el Soldier Field de Chicago (EE.UU.). EFE/ David Banks

El veterano arquero Guillermo Ochoa, que volvió a surgir como una de las claves del triunfo que esta noche consiguió la selección de México al derrotar por 1-0 a la de Estados Unidos en la final de la decimoquinta edición de la Copa Oro de la Concacaf, destacó que conseguir un título con la selección del país es siempre algo muy importante.

"No es fácil llegar a la selección, no es fácil mantenerse, tratando de hacer lo mejor posible en su club, y ganar títulos con su selección no es sencillo, sin importar la nacionalidad que seas", valoró Ochoa. "Nosotros teníamos esta responsabilidad de llegar a esta final y sin menospreciar a nadie tratamos de ganar".