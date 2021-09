Fotografía personal cedida donde aparece la inmigrante Marisol García, de 37 años de edad y originaria del central Estado de México, mientras muestra los hematomas y marcas en su cabeza que dejó el disparo de un agente de la Patrulla Fronteriza. EFE/Marisol García /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

El sueño americano de la mexicana Marisol García terminó abruptamente cuando un agente de la Patrulla Fronteriza en Arizona le disparó en la cabeza después de cruzar la frontera desde México junto con otros migrantes. Además de ello, fue deportada 22 días más tarde sin mayores explicaciones.

“Nadie me dijo exactamente que pasó conmigo. No fue sino hasta que regresé a México que me enteré de que aún tengo un fragmento de la bala en mi cabeza”, dijo García a Efe en entrevista telefónica.