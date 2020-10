Fotografía cedida este miércoles por Sony Music Mexico de la banda mexicana Little Jesus durante una sesión fotográfica en la Ciudad de México (México). EFE/Sony Music/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

La banda mexicana Little Jesus publicó recientemente el tema "Primavera 2020" junto a la argentina Zoe Gotusso, un tema con el que relativizan la situación actual, en la que no pueden dar conciertos pero ante la que intentan "no torturarse", dijeron en entrevista con Efe.

"El tema es no estarnos torturando ni lamentando. Eso es lo que es y no hay nada que hacer al respecto. Ojalá pudiéramos estar tocando en festivales y conciertos masivos, pero no se puede. Entonces hay que ver que otras opciones tenemos para tocar", dijo Santiago Casillas, vocalista de la banda.