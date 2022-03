El ministro de Asuntos Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, se encuentra en la India, una de las potencias farmacéuticas globales, para que México "jamás" vuelva a estar indefenso ante una pandemia, después de la experiencia de tener que esperar durante meses a que les enviaran vacunas contra la covid-19.

"México se va a vincular a la India sin duda, ya lo estamos haciendo. ¿La lección principal de la pandemia cuál fue?: 'Nos dejaron ocho meses solos, no importó, no tenemos vacunas para ti'. Jamás nos volverá a pasar eso, never in life (Nunca en la vida), y para eso estamos aquí", aseguró Ebrard en una entrevista con Efe.