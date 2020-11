Funcionarios del Gobierno mexicano defendieron este jueves su optimismo en el rebote económico del país gracias a una pandemia "bajo control" que les permitirá mantener su pronóstico de una contracción de solo 8 % del PIB para este año.

En un evento virtual de Americas Society: Council Of the Americas (AS/COA), Arturo Herrera, titular la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó "no tener miedo" de un rebrote de covid-19 como el que ha obligado al reconfinamiento de Europa.