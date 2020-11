Pese a la pandemia de covid-19, la producción en el campo mexicano mantuvo un crecimiento estable y está lejos de detenerse porque no puede sumarse una crisis a la actual, dijo este miércoles Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

"Hemos venido diciendo que el campo no se detiene, no se ha detenido y no se va a detener en el futuro", expresó Villalobos durante una disertación en el Foro Global Agroalimentario de México 2020.