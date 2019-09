Fotografía cedida este martes por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), que muestra al subsecretario para América del Norte de la SRE de México, Jesús Seade (i), acompañado del presidente de The American Society of Mexico, Larry Rubin (d), durante una rueda de prensa, en el Museo de la Memoria y Tolerancia en Ciudad de México (México). EFE/Secretaria de Relaciones Exteriores/SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS