El español Míchel, entrenador de Pumas UNAM del fútbol mexicano, aseguró este miércoles que es un gran mérito de su equipo estar con posibilidades de clasificarse a la Liguilla a dos fechas del fin de la fase regular del torneo Apertura mexicano.

"En cuestión de presupuesto y plantilla hemos tenido traumas sociales en este club. Por eso no podemos hablar de fracaso si no clasificamos porque el año pasado en el final de campeonato este equipo tenía cinco puntos menos y no pasó, y ahora estamos con posibilidades", dijo el técnico en conferencia de prensa.